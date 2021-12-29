بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" بمحافظة الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أفادت بقيام كلٍ من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، متخذين من دائرتي (قسم شرطة المنزلة – مركز شرطة ميت سلسيل) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع (لأحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية (سيء النية)، وأمكن ضبطه والمسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.