"حياة كريمة" تطلق قافلة طبية لأهالي قرية غرب سهيل في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الأربعاء، قافلة طبية لأهالي قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان بالتعاون مع جامعة أسوان، وتحت رعاية الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفيات بالجامعة، وبحضور الدكتور محمد صلاح منسق المؤسسة، وعدد المتطوعين من الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم - أن هذه القافلة جاءت استجابةً لمطالب أهالي قرية غرب سهيل بحاجتهم لقوافل طبية متخصصة بأمراض العيون، حيث تم على الفور تنسيق القافلة الطبية التخصصية للرمد اليوم وتستمر لمدة يومين، منوهة بأنها توفر القافلة الكشف المجاني من قبل أساتذة الرمد بمستشفى جامعة أسوان وكلية الطب لجميع الحالات.

وأضافت أنه من خلال القافلة سيتم توفير الأدوية اللازمة وتحويل الحالات لمستشفى الجامعة لاستكمال الفحوصات وإجراء العمليات اللازمة للمرضى مجانًا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص الدائم على توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين وقت الأزمات، إيمانًا منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات الجمهورية. ​