جنيهان.. التموين تقر رفع سعر كيلو السكر على البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية إلى 10.5 جنيه بداية من شهر يناير، بدلا من سعر 8.5 جنيه. بدءا من يناير المقبل. بحسب مؤتمر صحفي منذ قليل للوزير.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها انتهت من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري، للبقالين؛ ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.​