رئيس الحكومة يشدد على رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شدد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المحافظات، مع تفعيل غرف الأزمات؛ تحسبا لوقوع أية طوارئ، والتعامل معها على الفور جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما وجه التهنئة لجموع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير على المصريين جميعا، وأن يشهد إعلان خلاص البشرية كلها من جائحة " كورونا" نهائيا.​