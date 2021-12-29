"أمطار شديدة تصل إلى سيول.. أول بيان من الأرصاد بشأن موجة التقلبات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت الهيئة، أنه وفقا لآخر إصدارات النماذج العددية إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الخميس وحتى بدايات الأسبوع المقبل.

وتابعت الهيئة: "يؤثر علينا منخفض سطحي متعمق على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يصاحبها حوض بارد متعمق في طبقات الجو العليا"

وأكدت الهيئة أن المنخفض السطحي يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى متوسطة ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وأشارت الهيئ إلى أن ذروة الحالة يكون يوم الجمعة، حيث تزداد شدة الأمطار لتصبح أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة، وقد تصل إلى حد السيول يومي الجمعة والسبت على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة، تنشط الرياح يوم الخميس على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة ك على بعض المناطق.