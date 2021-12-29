شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والأمطار المحتملة فى رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة المترو الطوارئ وجاهزيتها لمواحهة موجة الطقس المتقلب وسقوط الأمطار المحتمل خلال احتفالات رأس السنة، وفقما لما توقعه خبراء الأرصاد.

وأصدرت شركة المتر تعليمات التشغيل فى الشتاء وتتضمن ضرورة تخفيض سرعة المترو فى المحطات السطحية بالخطوط الثلاثة حالة السقوط الغزير للأمطار، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام حركة المترو خلال فترات سقوط الأمطار.

كما تضمنت تعليمات التشغيل التنسيق مع الأحياء حالة تراكم مياه على شريط المترو للدفع بسيارات لشفطها، ورصد تراكمات الأمطار على شريط المترو خلال فترات سقوط الأمطار.

كما شددت شركة المترو على التعامل السريع مع أى تراكمات لمياه الأمطار على شريط المترو سواء من خلال شفطها أو تخفيض السرعة، وإيقاف حركة المترو فورا إذا ارتفعت تراكمات الأمطار على شريط المترو بما يؤثر على سلامة التشغيل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم الجمعة الموافق رأس السنة حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وتتعرض البلاد فى هذا اليوم لأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة..