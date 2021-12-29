شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرارا فى انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.