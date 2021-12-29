شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد؟.. الإجابة × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر محافظة بورسعيد أولي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى تقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للمنتفعين.

الخليج 365 يستعرض في تحليل معلوماتي ما حققه التأمين الصحي الشامل ممثل في هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمات للمنتفعين.

1- إجمالي تكلفة تطبيق المنظومة بالمحافظة7.605 مليار جنيه

2- عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل بالمنظومة أكثر من 659 ألف

3- نسبة المواطنين المسجلين من إجمالي سكان المحافظة 82%

4- تم تشغيل 9 مستشفيات تضمها المنظومة بالمحافظة

5- 35 وحدة ومركز صحة أسرة تضمها المنظومة ببورسعيد