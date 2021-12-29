شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 ريختر بالقرب من كريت يشعر به سكان القاهرة الكبرى والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، فى تمام الساعة 7:15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى.

وكان زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب أول أمس الإثنين السواحل المطلة بين جزيرتى كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة.

وأفاد معهد الجيوديناميك بأثينا ، في بيان نقلته صحيفة "كاثميريني" اليونانية صباح أول أمس الاثنين، أن الهزة وقعت على بعد 25 كيلومترًا شمال غرب مركز الزلزال الأول وعلى عمق 6.3 كيلومتر، وتبع ذلك هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة بعد دقيقتين. وقال ميشاليس إروتوكريتوس، عمدة جزيرة كاسوس الصغيرة، والأقرب إلى مركز الزلزال، إنه لم تتضرر أي مبان في أي من الزلزالين كما لم ترد أي انباء عن وقوع إصابات بين المواطنين.

يذكر أن مركز رصد الزلازل الأوروبى-المتوسطى (EMSC)، قال إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية الأحد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي 18 ديسمبر الحالى، ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة مناطق فى البحر بجنوب اليونان، بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.