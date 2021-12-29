شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "كهرباء مصر الوسطى" يكشف شروط وضوابط تركيب العداد كودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أنه تم تنفيذ 120 الف طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى العشوائية والمخالفة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأوضح شمعة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن كل من ينطبق عليه الشروط سيتم تنفيذ طلبه وتركيب العداد الكودى له، موضحا أن هناك بعض المخالفات التى لن تسمح للمواطن بتركيب عداد كودى حتى بعد تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأشار شمعة إلى من بين الأسباب التي تجعل شركة توزيع الكهرباء ترفض طلب تركيب عداد كهرباء كودى هى مخالفة شروط وقواعد الطيران المدني والمناطق الأثرية والمبانى التى لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء وهى "25 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة، و13 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية، و5 أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة، و5 أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية، و2 متر في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.