شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "كهرباء مصر الوسطى" يكشف شروط وضوابط تركيب العداد كودى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح شمعة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن كل من ينطبق عليه الشروط سيتم تنفيذ طلبه وتركيب العداد الكودى له، موضحا أن هناك بعض المخالفات التى لن تسمح للمواطن بتركيب عداد كودى حتى بعد تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.
وأشار شمعة إلى من بين الأسباب التي تجعل شركة توزيع الكهرباء ترفض طلب تركيب عداد كهرباء كودى هى مخالفة شروط وقواعد الطيران المدني والمناطق الأثرية والمبانى التى لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء وهى "25 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة، و13 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية، و5 أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة، و5 أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية، و2 متر في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.