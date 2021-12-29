شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب تنفيذ مشروع تطوير سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض ”الخليج 365” ما تم تنفيذه بمشروع تطوير محيط سور مجرى العيون بالقاهرة، والذى يتم على مساحة 95 فدانا، ويضم محورين الأول ترفيهى خدمى، والآخر سكنى فاخر، ويضم المحور الترفيهى عدد من المطاعم والكافيهات والأسواق المصرية والمسارح والسينمات والاستوديوهات الفندقية، كما يتم تنفيذ 79 عمارة سكنية على الطراز الإسلامى بمحيط المحور الترفيهى.

· يتم إنشاء 3 مبانى تضم الخدمات.

· جارى تشطيب المبنى الأول بعد اكتمال تنفيذه، على مساحة 20 ألف متر بارتفاع 3 أدوار ويضم مولات ومطاعم وكافيهات.

· المبنى الثانى يتم تنفيذ 50% من الإنشاءات، بمسطح 10 آلاف متر من إجمالى 20 ألف متر، ويضم مول ومطاعم وكافيهات أيضا .

· المبنى الثالث يضم 6 سينمات ومسرح، وتم تنفيذ البنية التحتية بنسبة 95%، وجارى الآن صب سقف البدروم.

· تم الانتهاء من تنفيذ 95 % من الإنشاءات.

· تم البدء فى مد الشبكات والطرق واللاند سكيب والتشطيبات تتم بالتوازي من الإنشاءات.

· يتم تنفيذ التشطيبات للوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء.

· يبلغ عدد الوحدات ما يقارب 1286 وحدة سكنية .

· تصل مساحة الوحدة السكنية لـ 150 مترا بالخدمات وبدون الخدمات 125 مترا.

· مساحة العمارة الواحدة تصل 600 متر.

· الطابق الواحد به 4 وحدات، وكل العمارات السكنية بها أسانسير.

· يتم إنشاء العمارات بارتفاعات تدريجية ينخفض ارتفاعها باتجاه سور مجرى العيون.