باع فيلا لأختها.. دعوى ثالثة ضد رشوان توفيق من ابنته اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، دعوى بطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.

وقالت "آية" في دعواها رقم 3484 لسنة 2021 مختصمة والدها وشقيقتها "هبة" إن تمتلك قطعة أرض مساحتها 699 مترًا من جهاز تنمية 6 أكتوبر وبنت عليها فيلا.

وأضافت أنها حررت لوالدها رشوان توفيق توكيلًا رسميًا شاملًا، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية مقابل 5 ملايين جنيه وتوقيعه على العقد بصفته طرف أول دون علمها.

يذكر أن آية رشوان توفيق أقامت دعوتين أخرتين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له بجلسة 1 يناير، أمَّا الثانية فتطالب ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.