شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب الرؤية والإنجاز.. تنفيذ 320 برنامجا توعويا للشباب لمواجهة الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عدد من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في وزارة الهجرة فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار "الرؤية والإنجاز" إلى برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث بلغت تكلفة إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية 1.3 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ 29 برنامجا باهتمام 2.397 مدربا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية استفاد منه 4150 مستفيداً، بالإضافة إلى توعية 300 أسرة بالقرى الأكثر فقرا.

كما تم تنفيذ 320 برنامجا توعويا للشباب، استفاد منه 7989 مستفيداً، فضلا عن مبلغ 2.35 مليون جنيها ، تكلفة تدشين مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة بإجمالي 12720 مستفيدا.

كما أشار الكتاب، إلى إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026 ، كما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات التي تم تنفيذها وفقا لتوقيع مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأسباب الرئيسية مليون يورو المسببة للهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر 60 مليون يورو .