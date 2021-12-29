شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود وزارة البيئة بمجال الحماية من الضوضاء لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذلت وزارة البيئة على مدار العام الماضى 2021، عدد من المجهودات فى مجال تكثيف الحماية من الضوضاء.

وفى هذا التقرير يتم رصد هذا المجهود...

١- تم إصدار قرار بتوقيتات غلق المحلات التجارية والورش بناءاً على العرض على مجلس الوزراء بشأن نتائج رصد مستويات الضوضاء البيئية.

٢- أعمال الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية: -

• تم خلال عام 2021 استكمال برنامج رصد مستويات الضوضاء البيئية من خلال زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 38 محطة رصد موزعة على محافظات القاهرة الكبرى وعواصم بعض المحافظات (27 محطة بالقاهرة الكبرى & 11 محطة بالمحافظات) ، وذلك بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء وإعداد قاعدة بيانات للمناطق المأهولة بالسكان والمناطق السياحية تعتمد عليها خطة مكافحة الضوضاء والتخطيط العمراني للبنية التحتية الجديدة وإصلاح الوضع القائم.

‏• يتم إرسال تقارير الرصد للمحافظين لتفعيل التوصيات الخاصة بالحد من مستويات الضوضاء، وذلك من خلال تركيب (3) محطات رصد مستويات الضوضاء بمواقع جديدة لعام 2021 ، تضمنت تركيب محطة بمبنى محافظة الفيوم ، و تركيب محطة بجهاز مدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف ،تركيب محطة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

• الاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إصدار المواصفات القياسية المصرية الخاصة بإعداد المواصفات المصرية في مجال الصوتيات والضوضاء وإصدار بيان الضوضاء المنبعثة من الآلات والمعدات لأحدث الإصدارات الدولية.

‏• المشاركة في إعداد المواصفات القياسية المصرية الخاصة بكل من الصوتيات ، وإستدامة المدن والمجتمعات.

برنامج فحص عادم المركبات على الطرق:

‏• يتم من خلال هذا البرنامج تنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق مع كل من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية ، لفحص عادم المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة بإقليم القاهرة الكبرى وإيقاف السيارات المخالفة وسحب تراخيصها وتحرير محاضر لتجاوزها الحدود الواردة بقانون البيئة ، حيث يتم منح صاحب السيارة مهلة شهر لإصلاح المحرك وإعادة الفحص مرة أخرى بالمركز الفني لعادم المركبات التابع للوزارة، للتأكد من مطابقة إنبعاثاته مع الحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة قبل السماح له بإعادة تسيير المركبة مرة أخرى.

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• تنفيذ حملات (كمائن ثابتة ومتحركة) بمتوسط عدد (10) حمله أسبوعية مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالشوارع والميادين .

• ‏ فحص 14435 مركبة سولار ، اجتاز الفحص منها 9305 مركبة بينما لم يجتاز الفحص 5130 مركبة .

برنامج إعادة فحص المركبات غير المطابقة بمقر المركز الفنى:-

• ‏ يتم تنفيذ إعادة فحص المركبات الغير مطابقة على الطرق بالمركز الفني لعادم المركبات للتأكد من مطابقة إنبعاثات المركبات مع الحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة قبل السماح بإعادة تسيير المركبة مرة أخرى.

• ‏ إجمالى عدد المركبات التى تم فحصها خلال عام ٢٠٢١ بالمركز الفنى لعادم المركبات 2581 مركبة سولار وبنزين إجتاز الفحص منها عدد 1870 مركبة بينما لم يجتاز الفحص عدد 711 مركبة.

• ‏ تم استكمال الإجراءات القانونية وكذا أعمال التحصيل والتصالح لقائدى المركبات المطابقة وتوريد المبالغ المحصله لصالح صندوق حماية البيئة .

• ‏تم استكمال الإجراءات القانونية مع قائدى المركبات الغير مطابقة (1374)مركبة قاموا بإجراء الإصلاحات اللازمة للمركبة لحين إتمام اصلاح المركبة ومطابقتها لقانون البيئة .

• ‏تنفيذ برنامج توعية لـ"قائدى المركبات – المواطنين " عن خطورة عادم المركبات والتأثير على الصحة العامة أثناء حملات فحص عادم على الطرق.

• ‏برنامج فحص أتوبيسات هيئة النقل العام: -

• ‏يتم تنفيذ برنامج سنوي لفحص جميع الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة .حيث تم خلال عام ٢٠٢١ ،فحص أسطول أوتوبيسات لعدد 19 جراجات، وذلك طبقا للخطة الزمنيه المعدة مسبقا .

• ‏ تم فحص جراج المركبات الملاكى التابعة للهيئة بإجمالى ٢٤٠ مركبة.

‏كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الأخرى فى مجال الحد من تلوث الهواء، ومنها:

• ‏إعداد مقترح لتنفيذ برنامج "النقل غير الآلي بالمدن الجديدة والجامعات بالتعاون مع الجانب الدنماركي.

• ‏إعداد مقترح لدعم هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بإتوبيسات تعمل بالكهرباء ، وتنفيذ مشروعات النقل الغير الآلى بالمدن الجديده والجامعات والمناطق الإثريه ومنطقه وسط البلد، بالتعاون مع الجانب الإمريكى.

•‏ بدء اعمال تحديد أفضل الفرص المقترحة وتحديد الاولويات للمساعدة للإنضمام للملحق السادس للإتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري (MARPOL) اتفاقية ماربول.