شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن دير الأنبا شنودة بميلانو فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين فى ميلانو بإيطاليا من أبرز أديرة المهجر بالكنيسة الأرثوذكسية، ففى عام 1992 أوفــد الراحل البابــا شــنودة الثالــث، الأنبــا كيرلس الأســقف العــام، لإنشاء الديــر بمنطقــة لاكياريلــلا بجــوار مدينــة ميلانو، وقــد اعتــرف بــه المجمــع المقــدس، وصــارت فيــه حيــاة رهبانيــة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الدير...

قاعة قداسة البابا كيرلس السادس

توجــد بالديــر صوبــة كبيــرة قــام الأنبــا كيرلــس بتحويلهــا إلــى قاعــة كبيــرة تســع حوالــى 1000 شــخص وتقــام فيهــا القداســات أثناء أعياد الدير والتــذكارات المختلفــة وذلــك لضخامــة أعــداد الزائريــن.

قاعة الأنبا كيرلس

توجــد بالديــر قاعــة للمحاضــرات علــى اســم الأنبــا كيرلــس، وهــى تســع لعــدد كبيــر مــن الجمهور ومجهــزة بأحــدث التقنيــات وتقــام فيهــا القداســات أثنــاء أعيــاد الديــر والتــذكارات المختلفــة، وذلــك لضخامــة أعــداد الزائريــن.

قلالى الرهبان

توجــد بداخــل الديــر المجموعــة الأولــى مــن القلالى بداخــل مبنــى الديــر والأخــرى توجــد بجــوار ســور الديــر، وقــد أسســت حديثًــا لاســتقبال المريديــن للحيــاة الرهبانيــة.

مكتبة الدير

توجــد بالديــر مكتبــة للاطـلاع تحتــوى الكثيــر مــن الكتــب باللغــة العربيــة واللغــة الإيطاليــة، وتشــمل أيضــا صالــة مجهــزة بأجهــزة الكمبيوتــر وتســتخدم فــى اجتماعــات الآبــاء كهنــة الإيبارشــية أســبوعيًا، وتقام بها النــدوات.

المقر البابوى بالدير

وهــو عبــارة عــن مبنــى مخصــص لاســتقبال وإقامــة قداســة البابــا أثنــاء تواجــده بميلانــو وقــد أسســه الأنبــا كيرلــس عــام 2012.

كنائس الدير:

1 -كنيسة القديس الأنبا شنودة

وهــى أكبــر كنائــس الديــر ويوجــد بهــا ثلاثة مذابــح، المذبــح الأوســط باســم الأنبــا شــنودة رئيــس المتوحديــن، والآخريــن علــى اســم الأنبــا أنطونيــوس والأنبــا مكاريــوس، وهــذه الكنيســة أنشائها الأنبــا كيرلــس، وقــام قداســة البابــا تواضــروس بتدشــين هــذه الكنيســة فــى 16 مايــو عــام 2013 فــى أول زيارة له لإيطاليــا، ومعــه المطــران الأنبــا كيرلــس رئيــس الدير.

٢- كنيسة السيدة العذراء

قــام بإنشــائها المطــران الأنبــا كيرلــس وتوجــد بصحــن الديــر وهــى الكنيســة التــى يصلــى بهــا الآبــاء الرهبــان يوميًــا صلــوات التســبحة والقداســات الإلهيــة.

٣- كنيسة القديس الأنبا توماس السائح

قــام بإنشــائها المطــران الأنبــا كيرلــس، وتوجــد داخــل الديــر وهــى خاصــة بالآبــاء الرهبــان فقــط.



البابا تواضروس الثانى مع رهبان الدير



الدير من الداخل



دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين