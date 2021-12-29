شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جداول امتحانات الترم الأول راعت إجازات الأعياد للإخوة المسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية راعت الإجازات الرسمية لأعياد الإخوة المسيحيين، موضحة أن المدارس والإدارات والمديريات أخذت فى الاعتبار أيام العطلات الرسمية عند وضع جداول الاختبارات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تخصيص الأسبوع الأخير من خطة توزيع مناهج الفصل الدراسى الأول للمراجعة على المقرر الدراسى، قبل انطلاق امتحانات الترم الأول والتى ستبدأ 15 يناير المقبل، موضحة أن المراجعة على المقرر الدراسى قبل الاختبارات مهم ويدخل ضمن عدد أيام الدراسة الفعلية، مطالبة المدارس بضرورة العمل على المراجعة والتدريس لآخر يوم فى أيام الدراسة الفعلية قبل انطلاق الاختبارات.