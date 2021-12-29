شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة خدمة نقل قيد أو ملكية مركبة إلكترونيا لتخفيف الزحام على وحدات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر سهولة خدمة نقل قيد أو ملكية مركبة إلكترونيا لتخفيف حد الزحام على الوحدات المرورية، ولتقليل انتشار فيروس كورونا، ومن تلك الخطوات: - ​نموذج الفحص البيئي نموذج 251 مرور، نموذج 253 مرور، نموذج 101 مرور. - تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى). - تقديم السند القانوني الناقل للملكية. - تقديم شهادة براءة الذمة، وشهادة المخالفات. - تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة . - فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة. - فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة. - ​فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.