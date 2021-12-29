كسر بماسورة غاز خلف مستشفى أم المصريين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حال تدخل الجهات المعنية بالجيزة دون حدوث كارثة؛ إثر حدوث كسر بماسورة غاز، مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بكسر ماسورة غاز خلف مستشفى أم المصريين .

وجه اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسرعة انتقال فرقة الإطفاء والإنقاذ البري بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص كسر ماسورة غاز في (بلوك 41) بجوار بنك ناصر خلف مستشفى أم المصريين، وتم قفل محبس الغاز الطبيعي المغذي للمنطقة وإخطار طوارئ شركة الغاز لإصلاح الكسر.