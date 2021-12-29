دفع الفواتير وتسجيل القراءة.. تفاصيل إطلاق التطبيق الذكي لخدمات الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إطلاق تطبيق الخدمات الذكية للحصول على الخدمات الكهربائية، اللازمة لأي مواطن في سهولة ودون الحاجة للذهاب إلى مقار العمل إذ يمكن لأي مواطن القيام بإتباع الخطوات التالية في استخراج أي مستند يحتاج له من الكهرباء من خلال تنزيل التطبيق عبر هاتفه المحمول سواء أندرويد أو أيفون.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم: "من اليوم سيتم القضاء على مشكلات تراكم فواتير و زحمة الطوابير على ماكينات الدفع والتحصيل"، حيث يقوم أي مواطن بتحميل البرنامج الخاص بكل خدمات الكهرباء كالتالي:-

لو أندرويد حمل البرنامج من هنا :-

أيفون حمل البرنامج من هنا:_

أو من خلال الدخول على الرابط الخاص بـ"منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة".اضغط هنا

تظهر 17 خانة:-

ويقدم التطبيق الذكي لخدمات الكهرباء ما يزيد عن 12 خدمة مختلفة متنوعة كما يلي:-

1- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

2- تقديم طلب فحص العداد.

3- تقديم طلب إضافة عداد على حسابه.

4- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

5- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

6- تقديم طلب تركيب عداد كودي خدمة العملاء و الدعم الفني.

7- تقديم خدمة الأعطال والشكاوى.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

10- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

11- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

12- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.