جلسة وزير التعليم بالبرلمان| بدأت باللعبة وانتهت باعتذار.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حالة من الشد والجذب بين النواب من جهة، ووزير التعليم من جهة أخرى.

ويرصد الخليج 365، أبرز المواجهات بين النواب والوزير، والتي شهدت هجومًا ساخنًا من جانب النواب، على وزير التعليم، وانتهت باعتذار الحكومة للمجلس عما بدر من الوزير، خلال الجلسة، بسبب محاصرة النواب له بالعديد من الطلبات.

قواعد صارمة لمنع الصدام

استشعر المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، سخونة الجلسة مبكرًا، وحرص على توجيه تنبيهات للأعضاء، بشأن قواعد مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التربية والتعليم.

وقال رئيس المجلس، أن المناقشة ستجرى وفقا للائحة الداخلية للمجلس على النحو التالى:

أولًا مدة الحديث، ستكون دقيقتان وسيتم غلق مكبر الصوت بعد انتهاء المدة.

ثانيًا: سيتم غلق مكبر الصوت حال الخروج عن موضوع الجلسة وأحكام الجلسة.

ثالثًا: عدم السماح بالخروج عن موضوع الأداة الرقابية المحددة وسيتم غلق المكبر حال حدوث ذلك.

رابعًا: سيتحدث جميع النواب مرة واحدة، ثم يتم الاستماع لرد الوزير على تلك الأدوات.

خامسًا: رد الوزير سيكون بصورة مجملة ولن يتم السماح بمناقشة مع الوزير أو مقاطعته.

سادسًا: من يتم النداء عليه لن يتم النداء عليه مرة أخرى.

فشل التطوير

وكما توقع الجميع بدأت الجلسة ساخنة، بهجوم حاد على الوزير، إذ قال النائب فريدي البياضي، إن مشكلة رابعة إبتدائي هي عرض للمرض الأساسي، طريقة تعامل الوزير مع منظومة التعليم يشوبها الفشل في التخطيط، فطريقة تطبيق المستهدفات الجيدة تكون فاشلة على الدوام، هناك مشكلات في إعداد المعلمين، فلدينا 250 ألف عجز في أعداد المدرسين.

وواصل: "منظومة التعليم داخل عقل وزير التعليم فقط، لا أحد من مساعديه يعلم عن تفاصيلها شئ، الوزير يتعامل معه كسلعة بما يخالف الدستور الذي يعتبر التعليم أمر يجب أن تكفله الدولة".

وقالت النائبة إيلاريا سمير، إن المعلم هو أساس المنظومة التعليمية، وتوفيق أوضاعه ضروري لتطوير المنظومة، حيث نريد خطة موضوعة بخصوص التغلب على كثافة المدارس، نريد أيضًا تفقد لمتطلبات المدارس في المحافظات، ففي محافظة البحر الأحمر نحتاج إلى مدارس فنية و تجريبية ولغات، نريد تطوير المناهج بشكل حقيقي وليس صوري.

بعدها قال النائب محمود قاسم، إن هناك مشكلات في التعليم لا يختلف عليها أحد، حيث تكدست الفصول حتى وصلت إلى 90 طالب في الفصل الواحد بالإسكندرية، تتهالك المقار التعليمية وترفض هيئة الأبنية التعليمية أن تستلم مدارس ببشائر الخير دون مبرر، و تتهالك الفصول فلا نجد نوافذ بمدارس عديدة لأطفال في عمر الزهور.

واصل النائب: "أصبحت المدارس الفنية عاجزة عن إخراج طلاب يحتاجهم سوق العمل، أصبحت هي والعدم سواء، الوزير خالف مجانية التعليم وأنهك الأسر المصرية، نرجو مراجعة سياسات الوزير لأن الطلاب عزفت عن المدارس لعدم وجود الكتاب المدرسي".

واختتم: "منهج الصف الرابع به مشكلات وأزمات، كما أن المعلمين لم يسلموا من المشكلات التي تسببت فيها سياسات الوزير".

مخالفة مجانية التعليم

وواصل النواب الهجوم على وزير التعليم وانتقدوا ربطه تسليم الكتاب المدرسي للتلاميذ بدفع المصروفات.

وقال الدكتور محمود قاسم، إن الدكتور طارق شوقي خرق الدستور ومجانية التعليم بقرار ربط تسليم الكتب بالمصروفات، منتقدًا منظومة التعليم الفني، قائلا: "تلك المنظومة لا تخرج طلاب يحتاجهم سوق العمل وأصبحت هي والعدم سواء".

وأشار إلى أن الوزارة أرهقت الأسرة المصرية والمدرس والطلبة بسبب منهج الصف الرابع الإبتدائي.

من جانبه قال النائب طلعت عبدالقوي، إن الدستور نص على التزام الدولة بتخصص نسبة 4% من الناتج القومي للتعليم، ورغم ذلك الوزارة تضرب بمجانية التعليم عرض الحائط، مؤكدًا أن الوزارة تخالف القانون بسبب المتطوعين الذي استعانت بهم في العملية التعليمية حيث نص القانون على حصولهم مقابل مادي مناسب مقابل ما يتكبدونه من عمل.

وأضاف:"التطوع لا يصلح في عملية تعليمية وهؤلاء المتطوعين لهم حقوق".

التابلت والمواقع الإباحية

قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن تجربة استخدام التابلت في التعليم أثبتت فشلها خاصة أن الطلاب يستخدموه في تصفح المواقع الإباحية.

وأكد أن منهج الصف الرابع الإبتدائي يخلو تمامًا من أي حديث أو آية قرآنية، كما أن المدارس لا يوجد بها أماكن مخصصة للصلاة وتساءل نائب النور: أين قصص الصحابة في منهج رابعة إبتدائي؟.. وتابع:"أين المساجد في المدارس؟".

مشكلة الـ 120 ألف معلم

انتقدت النائبة اميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عدم قيام وزارة التربية والتعليم بالبت، في مسابقة ال120 ألف معلم التي أعلنت أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق وتم تحصيل أموال منهم مقابل تقديم الملفات تصل قيمتها إلى مليار و500 ألف جنيه.

ووجهت النائبة، تساؤلًا لوزير التربية والتعليم، خلال كلمتها في الجلسة العامة "الفلوس اللى دفعوها راحت فين؟".. وكررت سؤالها فين فلوس مسابقة الـ 120 ألف معلم.

من جانبه قال النائب درويش مرعي، إن مشاكل التعليم التي يناقشها النواب اليوم، هي نفس المشكلات التي كان يناقشها المجلس من 20 سنة فاتت، مطالبًا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالعودة لمضابط الجلسات وسيجد نفس المشكلات موجودة من 20 عامًا، حيث كانت كثافة الفصول وقتها 40 تلميذ وكان المجلس ينتقد تلك الكثافة وكان عجز المدرسين 10 آلاف مدرس وأصبح الآن 300 ألف مدرس.

كرامة المجلس والحكومة

انتقد النائب إيهاب رمزي، إعلان وزير التربية والتعليم عن إلغاء التشعيب دون عرض القرار على البرلمان، وتصريحه للصحف بأنه قرار نهائي لا رجعة فيه.

ووجه حديثه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم،: "كرامة البرلمان أعلى من كرامة الحكومة وكان يجب الرجوع للمجلس في ذلك القرار"، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم أصبحت مصنع للمآسي النفسية والاجتماعية داخل الأسرة المصرية.

ظافر البطريق وجبال النمل

فاجأت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن دمياط، للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسؤال موجود في منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، قائلة: "البطريق ليه كام ضافر؟.

فيما أعربت النائبة أمل زكريا قطب، عن استغرابها من منهج رابعة إبتدائي الذي تم تطويره من قبل الوزارة دون معايير التطوير نفسها، قالت إن هناك أزمة كبيرة في منهج 4 ابتدائي حيث يتم تدريس مواد غريبة ولم يعلمها الطلاب ولا المعلم نفسه، مضيفة أن مواد العلوم تقوم بتدريس جبل النمل في الوقت اللي بيخاف الطلاب من النمل ويقومون بقتله.

أزمة اللعبة

ومع بدء حديث وزير التعليم طارق شوقي وتعليقه على طلبات الإحاطة، عقب على مقاطعات النواب له قائلا: "زي ما أنا سمعت النواب، من فضلكم نسمع بعض، لا أريد التعليق على كل كلمة مش عاوز أدخل في اللعبة دي خالص"، واحتج النواب على العبارة فقال جبالي "حذف لفظ اللعبة من المضبطة".

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بالاستعداد للرد بالنيابة عن الوزارات التي تحدث عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وقال جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس "وورد على لسان شوقي حديث عن عدد من الملفات التي تخص وزارات أخرى".

وقال "جبالي"، موجهًا كلامه لوزير الشئون النيابية: "ننتظر رد عن وزارة الصحة بخصوص ملف تسمم الطلاب ووزارة المالية بسبب ما طرحه الوزير عن المشكلة المالية التي تواجه الوزارة وهذه مسئولية جماعية للحكومة".

اعتذار الحكومة

قال المستشار حنفي جبالي، إن جميع سلطات الدولة المصرية تتعاون من أجل تحقيق صالح الوطن، لسنا سلطة ضد سلطة، جميع السلطات أقسمت على احترام الدستور، المجلس سلطة تشريعية ولسنا بصدد "لعبة" كما ورد على لسان وزير التعليم، وقد طلبنا حذف الكلمة.

وتابع رئيس مجلس النواب: "لا يكفي حذف الكلمة من المضبطة"، ووزارة الشؤون النيابية منوط بها الرد، وإلا الحكومة ستكون "غير ملمة" بالدستور، نحن نحترم الحكومة ونتوقع منها الاحترام المتبادل.

ليبادر وزير الشؤون المالية بالرد والاعتذار، قائلا: الحكومة تعتذر عن أي كلمة أثارت حفيظة المجلس، الحكومة تكن للمجلس كل التقدير والاحترام، الحكومة حريصة على ذلك تماما، ونكرر اعتذارنا للمجلس الموقر.