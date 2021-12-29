شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر حركة تنقلات مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حركة تنقلات بين قيادات المديريات التعليمية، شملت تكليف يوسف الديب مديرا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة البحيرة لمدة عام، وناصر حسن مديرا لمديرية التربية والتعليم بالغربية، وصبرى محمد الدسوقى وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وخالد البربري وكيلا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة كفر الشيخ.

وشملت الحركة تعيين أمانى قرنى مديرا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنوفية، وهانى عنتر وكيلا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنوفية، وياسر محمود مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وعبد الرزاق عبده وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، ومحمد رمضان وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وأكرم حسن مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وياسر عمارة وكيلا للمديرية.

كما تم تعيين أحمد أبو الدهب وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ومحمود الفولى مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، وسمية كامل الخطيب وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحمدى السيد وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عبد التواب وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، وصفوت عمر وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.

وشملت الحركة أيضا تكليف أشرف عبد سلومة كليب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وسماح محمد إبراهيم عبد الله، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة والعهد أحمد عبد الحميد البرعي والى، مديرية التربية والتعلهم بمحافظة الدقهلية، ومجدی أحمد عوض على الجيار مديرا عاما للإدارة العامة للتعليم الاعدادي ونبيل جعفر الأمير، ومديرًا عامًا للادارة العامة للمجمع التعليمي بالإسماعيلية، ومحمد إبراهيم الدسوقى وكيلا لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومنال عبد الوهاب وكيلا لمديرية التربية والتعليم بقنا.

كما تم تعيين عبد الكريم لطفى وكيلا لمديرية التربية والتعليم بأسوان، وعمرو شحاته مديرا لمديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح، وعاطف سلامة مديرا لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وجمال حسن وكيلا للمديرية، وحمزة رضوان مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، ومحمد السيد محمد عبدالله مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.