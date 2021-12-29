شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تكتفى بقداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية وتعتذر عن استقبال المهنئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الكنيسة الأرثوذكسية بخالص التهانى لمصر وجميع المسئولين فيها بكل صحة وسلام. وأوضحت فى بيان رسمى لها أنه نظرًا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا المستجد مع تحوراته الجديدة، فسوف تكتفى الكنيسة القبطية بصلوات القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة. واعتذرت الكنيسة عن استقبال المهنئين صباح يوم العيد.