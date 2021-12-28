شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بنقل سيدة حلوان لمعهد ناصر وتوفير الرعاية الصحية لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اتصالًا هاتفيا بالسيدة بشرى سرور على حسن، 59 عامًا، والتي تصدت للسارق الذي قام بسرقة هاتف محمول من فتاتين صغيرتين بعد سحلهم بحلوان، والذي تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه وإعادة الهاتف لأصحابه.

وأكد محافظ القاهرة للسيدة بشرى أن ما قامت به هو عمل ليس غريبًا على المرأة المصرية التي تتميز بالأصالة.

ووجه محافظ القاهرة بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقل السيدة بشرى لأحد مستشفيات القاهرة وقيام فريق طبي بفحصها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لقيام احد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين أثناء سيرهما بمنطقه العزبة البحرية - بحلوا،ن وأثناء محاوله الفتاتين ايقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق وتمكن من الهرب وتمكن رجال الأمن من تحديد المجنى عليهما وهما آلاء أ، 14 سنة طالبة حلوان، وسما م .12 سنة طالبة، كما تم تحديد خط سير الهروب وتبين أن مرتكب الواقعة احمد ا ا، 18 عاطل، ومقيم عزبه خليل – المعصرة.