شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": نشهد نهضة غير مسبوقة فى ظل التوسع الأفقى للأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة، خاصة في صعيد مصر، في ظل التوسع الأفقى في عدد من المحافظات مثل المنيا والوادي الجديد والفيوم وشرق العوينات، وغيرها من المناطق التى يتم استصلاحها، بمساحات زراعية جديدة تصل لأكثر من 350 ألف فدان.

وأضاف عزوز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة"، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعما ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وواصل الدكتور علاء عزوز: "نستهدف أصنافا عالية الإنتاجية، من القمح او الذرة او الأرز، وهناك حقول للتمييز بين الأصناف القديمة والجديدة، بالإضافة لأصناف جديدة مقاومة للأمراض، بجانب مشروع البتلو، الي وصلت تكلفة المخصص له حتى الآن 1.8 مليار جنيه وغيرها من المشروعات التى تهدف إلى الحفاظ على الأمن الغذائى".