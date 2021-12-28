حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة السيارات.

كان تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم "معطلة منذ فترة طويلة" .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها "ونش إنقاذ" وبالفحص عنها تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

و بمواجهته بالتحريات أيدها ونفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بقيام شخصين؛ عامل خردة، صاحــب مخـــزن خـــردة كائن بالجيزة بالإتصال به هاتفياً وطلبا منه التوجه لمحل البلاغ ورفع السيارة المستولى عليها باستخــدام سيــارة الونش ملكه مقابل تحصله على مبلغ مالى عقب إيهامه بأنهما قاما بشرائها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم عقب قيام الأخير بالإرشاد عن أماكن السيارات المتروكة مقابل مبلغ مالى ، وأمكن ضبطه و بمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها.