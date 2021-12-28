نشرة الحوادث.. تفاصيل رسمية عن انتحار "موظف التجمع" وقاتل طفلة يحاول الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار "موظف التجمع الخامس"

أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة موظف بشركة خاصة في القاهرة الجديدة.

تخفيف حكم حبس خادمة نادية الجندي لسنة في اتهامها بالسرقة

قضت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة؛ اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف خادمة الفنانة نادية الجندي، على حكم حبسها سنتين، لاتهامها بسرقة فيلا الفنانة بمنطقة كرداسة، شكلًا وفي الموضوع بتخفيف الحكم من سنتين لسنة واحدة.

كواليس تهديد قاتل طفلة الطالبية بالانتحار من أعلى محكمة الجيزة

كشفت التحريات والتحقيقات ملابسات تهديد متهم بقتل طفلة بالانتحار من أعلى محكمة الجيزة، مساء الثلاثاء.

ملاكا الرحمة قتلا الطفلة مكة بدم بارد.. تفاصيل جريمة "العصير والمخدة" في الطالبية

اختفاء طفلة كان بداية الكشف عن جريمة قتل بطولة سائق سيارة إسعاف وزوجته الممرضة. كتما أنفاس ملاك برئ أتمت عامها الثالث للتو ضاربين بمهنتهما الغراء عرض الحائط. كل ذلك من أجل قرط ذهبي لن يحصدا من ورائه سوى حفنة من الجنيهات.

كواليس اصطدام فتى بسيارة نجل الإعلامية منى العراقي بأكتوبر

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات اصطدام سيارة أجرة بأخرى ملاكي قيادة نجل الإعلامية منى العراقي بحدائق أكتوبر.

تأجيل محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت في نشر أخبار كاذبة

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح والسيد محمود عزت و 23 متهمًا في نشر أخبار كاذبة، لجلسة 30 ديسمبر؛ لندب محامين للمتهمين، وفض أحراز القضية وسماع شهود الاثبات.