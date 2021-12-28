رابعة ابتدائي وعجز المعلمين.. كيف رد وزير التعليم على أسئلة نواب البرلمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مواجهة ساخنة، بين أعضاء البرلمان والدكتور طارق شوقي ووزير التربية والتعليم، بعدما تقدم ما يقرب من 150 نائبًا بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة، المتعلقة بالمنظومة التعليمية.

ورد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأسئلة والاتهامات التي تعرض لها من قبل أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

وجاءت ردود شوقي، غير مقنعة للنواب، حيث طالبوا بحلول جذرية وعاجلة لمشكلات التعليم.

وينشر "الخليج 365" أبرز ردود وزير التعليم على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة اليوم:

- تطوير التعليم لن ينجح بشكل فوري لو قُمنا بتعيين الـ36 ألف معلم.

- كنا في المركز قبل الأخير في عام 2016 بمؤشر جودة التعليم، ولدينا مشكلات ممتدة من 2016، واستطعنا تغيير الفكر القديم في التدريس.

- اتخذنا المسار الأصعب للارتفاع من المراكز الأخيرة بمؤشرات جودة التعليم.

- مشكلة الـ30 ألف معلم ممتدة من وزراء سابقين.

- كانت لدينا مشكلة في طريقة طباعة الكتب وجودتها؛ ولكن سيطرنا على ذلك بأدوات ومحددات في الموازنة وحسن ترتيب الأولويات.

- لدينا موارد نعمل بها، وقوانين تحكم أداء وزارة التربية والتعليم.

- هيئة الأبنية التعليمية تسير وفق موازنة محددة تقرها لجنة الخطة والموازنة في البرلمان.

- نجحنا رغم العجز الموجود في بناء ما يزيد على 94 ألف فصل، 39% منها فصول جديدة، تكلفت 31 مليار جنيه.

- عدد التلاميذ الذين زادوا في سنوات محاولات سد العجز، بلغ 5 ملايين طالب، وهو ما كان يحذر منه الرئيس السيسي في ما يخلص التهام الزيادة السكانية مقدرات التنمية.

- فيما يخص كثافة الطلاب لدينا مشكلات بخلاف نقص الأموال لا نجد أراضي للبناء عليها، ونضطر إلى الدخول في نزع ملكيات وخلافه.

- فنلندا التي تأتي ضمن المراكز الخمسة الأولى في العالم في جودة التعليم، تنفق 20 ألف يورو في العام على الطالب الواحد، أي ما يوازي 400 ألف جنيه.

- نصرف على الطالب 4000 جنيه، الأمور كلها في النهاية مردها الأموال والميزانيات.

- لا علاقة لنا بالتغذية المدرسية، فمن يحدد نوعية الوجبات هو وزارة الصحة، وجودة الوجبة مسؤولية هيئة سلامة الغذاء.

- نشكر الرئيس على اهتمامه بالتغذية المدرسية ومضاعفته مخصصاتها 4 أضعاف.

- هناك ادعاءات كثيرة جدًّا تتعلق بالتسمم و ظهرت على السوشيال ميديا فقط، ولا يوجد تقرير رسمي يفيد تسمم الطلاب، وراضون عن خدمة الوجبات المدرسية في النهاية.

- الوزارة أجرت اختبارًا لمنهج الصف الرابع الإبتدائي، من خلال الدخول في مسابقة مع الجانب الياباني وتم اختيار عينة من 3 آلاف طالب للمشاركة في امتحان تم إعداده وفقا للمعايير اليابانية في التعليم.

- الجانب الياباني كسبنا بنسبة كبيرة تصل إلى 6 -0 في مرحلة تانية وتالتة إعدادي، ولكن في مسابقة رابعة إبتدائي، تفوقنا عليهم وكسبناهم.

عجز المعلمين

- أزمة تعيين الـ 36 ألف والـ120 ألف معلم هي قضية قومية تحظى باهتمام الحكومة، ولكن هناك سوء فهم تجاه تلك القضية خاصة أنه لا توجد تعيينات في الجهاز الإداري للدولة.

- النواب إذا أرادوا تثبيت الـ 36 ألف والـ 120 ألف معلم، فعليهم تغيير القانون الحالي خاصة أن القانون الحالي لا ينص على التعيين أو التثبيت.

- أنا معكم 100% في تعيين المدرسين خاصة أن العجز ليس 120 ألف معلم فقط، ولكن لدينا عجز يصل إلى 323 ألف معلم، مشيرًا إلى أن تعديل القانون هو الحل للتثبيت خاصة أننا في حاجة لمعلمين طوال الوقت.

حل العجز

- تدرس الوزارة الاستعانة بخريجي كليات التربية لتدريس المناهج الجديدة، وشخصيا أريد استثناء الأطباء والمعلمين من عدم التعيين في الجهاز الإداري ولكنه قانون وضعه النواب أنفسهم.

- عشت في أوروبا وأمريكا سنوات، شهدت خلالها فخر الناس بالتطوع في الكيانات المجتمعية المختلفة، وقد عايشت وجود متطوعين في التدريس والتعليم بالغرب وهو أمر متعارف عليه.

- ورد إلينا رجال وسيدات أفاضل لديهم الوقت والرغبة في التطوع للتدريس، وقد اشترطنا وجود المؤهل التربوي للمتطوعين واستغرب تصوير الأمر كما لو أنه إهانة للمعلم.

- الرقم المرصود للمتطوعين لا يعبر أبدا عن رؤيتنا لما يستحقه المعلم ولكنها مبالغ أقرها بالقانون، حتى أن الـ 20 جنيها تكلفة حصة المتطوع لم تصل إلينا من المالية، وإنما قمنا بتدبيرها من موارد الوزارة الذاتية.

- المعلم حقه أن يحصل على أعلى مرتب في الدولة المصرية ولكن ذلك يتطلب إمكانيات اقتصادية لانمتلكها.

- التطوير في المنظومة التعليمية يكتمل بتحسين أحوال المعلم وزيادة الموارد المالية.

مناهج رابعة ابتدائي

- أزمة تلك المناهج أنها أكبر من العام الدراسي الذي يصل إلى 100 يومًا فقط، بينما باقي الدول يتعدى فيها الـ 180 يومًا؛ مثل اليابان.

- الطالب المصري يعاني فجوة دراسية بسبب أن العام الدراسي 100 يومًا فقط وباقي العام دون دراسة.

- لم نبدأ التطوير بالصف الرابع، مثلما يقول البعض، وإنما التطوير بدأ من أولى ابتدائي.

- الدوشة دي علشان شايفين كتب سنة رابعة كبيرة، ولكن أؤكد أن منهج رابعة من أفضل المناهج وذلك ليس بشهادتي بل بشهادة مؤسسات دولية.

- لو عايزين ننتشل ولادنا لفوق مش هنقعد نجلد في بعض، المشروع مش هزار ولا نزهة.

- الكتب دي على أعلى مستوى في العالم، هنَّافس بها الدول الكبرى مثل فنلندا.

- حجم الكتب سيكون هناك تسلسل ونخاطب المدارس للتماشي مع التسلسل الطبيعي لها.