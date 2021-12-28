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التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار على مدار 3 أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر.

الثلاثاء ٢٨ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على شمال سيناء ومنطقة القناة، قد تصل إلى القاهرة والوجه البحري.

الأربعاء ٢٩ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

الخميس ٣٠ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية تكون خفيفة على شمال الدلتا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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