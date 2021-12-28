إنذار للمخالفين.. جهاز 6 أكتوبر يزيل التعديات على أرض دار أم القرى للأيتام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نفذ جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة جديدة للقضاء على كافة مظاهر العشوائية بالمدينة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة التعمير، تحت شعار "عاصفة الحزم".

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم شن حملة مكبرة صباح اليوم، بمشاركة قيادات وأفراد شرطة التعمير، ومديرية أمن الجيزة، لإزالة التعديات عن قطعة أرض السابق تخصيصها لجمعية جوامع الخير الإسلامية "دار أم القرى "سابقًا" بمساحة ١٠ الف متر تقريبا والمنفذه بمعرفة جمعية جوامع الخير الإسلامية مع استثناء المسجد والمدرسة من الهدم.

وأوضح النجار، أن الأرض تقع بالمحور المركزى (٤٨ / ١٠١) قطعة رقم (٢٥ / ٢) وكانت مخصصة لرعاية الأيتام، تحت إشراف الشؤون الإجتماعية، وتم إخلاء الدار بواسطتهم حيث تم بلوغ أيتام الدار للسن القانونية، وإعادة الأرض مرة أخرى إلى حوزة الجهاز، إلا أن عددًا من المخالفين قاموا بالتعدى عليها، وتحويلها إلى عشوائيات، بجانب استغلال مرافق الدولة بالمخالفة للقانون.

وذكر النجار، أن مخالفات أرض دار أم القرى كانت بمثابة نموذج للمخالفين والمتعدين على أراضي الدولة بالمدينة، وأن القضاء على تلك العشوائية بمثابة ضربة موجعة وإنذار لكل المخالفين بأن القانون سيتم تطبيقه لا محالة.

وأكد المهندس عادل النجار، أنه سيتم القضاء على كافة المخالفات واستمرار الحملات خلال الفترة القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

