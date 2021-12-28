البحوث الفلكية يوجه رسالة لمواطني قرية بالوادي الجديد بعد خروج نار من الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه الدكتور طه رابح رئيس قسم المغناطيسية الأرضية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، رسالة إلى المواطنين بإحدى قرى الوادي الجديد بعد خروج ألسنة نيران ولهب من باطن الأرض.

جاء ذلك بعد وجود نشاط ملحوظ لظهور ألسنة لهب في مناطق متفرقة في قرية "الهنداو" بمحافظة الوادي الجديد، تمثلت في خروج نيران حمراء اللون وزرقاء ودخان كثيف مع ظهور جمرات على سطح الأرض بلون أزرق في الفترة المسائية وتتحول تدريجيا إلى اللون الأحمر الدموي.

وقال "رابح" لمصراوي:"بنصح المواطنين هناك، بضرورة الابتعاد عن هذه المنطقة والروائح وعدم استنشاق هذه الغازات والابتعاد عنها لحين الانتهاء من الدراسة الحالية والحكم هل هي آمنة أم لا، كون كبريتيد الهيدروجين ليس ضارا ولكنه نفاثا ورائحته مثل رائحة البيض الفاسد".

وأشار إلى أن تأثير هذه الظاهرة على الإنسان في حالة خروج ثاني أكسيد الكبريت كونه ساما ولو خرج منها يضر الإنسان، ولكن المعتاد الذي يخرج منها غاز كبرتيتد الهيدروجين "رائحة البيض الفاسد"، لافتًا إلى أنم فريق المعهد في طريقة للبحث والتوسع في الدراسة وهل نستطيع الاستفادة منها أم لا؟.

وشهدت قرية "الهنداو" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، للعام الرابع على التوالي، ظهور أدخنة وأبخرة ودخان كثيف وجمرات على سطح الأرض بلون أزرق، ويتحول اللون ت تدريجيا إلى الأحمر الدموي، وتحدث الظاهرة في منطقة طريق "الهنداو- موط"، على بعد 1.5 كم من مدينة موط، وعلى بعد 2.5 كم من قرية الهنداو.

كما أن المنطقة القرية من حزام مرتفعات الطفلة بالقرب من قرية الهنداو تشهد تفاعل وتصاعد الأبخرة عند اقتراب فصل الشتاء في ظاهرة طبيعية تحدث كل عام يقابلها تشقق في الطبقة السطحية للتربة، كما أن الظاهرة تتجلى بوضوح في الفترة المسائية حيث تظهر جمرات لونها زرقاء ذات طابع بركاني تتحول مع طوال فترة الليل إلى اللون الأحمر الدموي حتى الصباح تترك في مكانها بودرة صفراء ذات رائحة كبريتية نفاذة.

واستقبلت المنطقة، بعثة من مركز البحوث الفلكية والجيوفيزيقية لإعداد دراسة متكاملة عن أسباب وطرق التعامل مع الظاهرة بالتعاون مع الجامعة وبرعاية محافظ الإقليم.

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