شكرا لقرائتكم خبر عن شقق جاهزة على المفتاح.. رسائل الحسم والأمل من الرئيس السيسى للمصريين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة أسوان الجديدة بعد جولة تفقدية بالمدينة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، ومعرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة. ونستعرض خلال هذا الإنفوجراف أبرز ما قاله الرئيس خلال افتتاح المدينة..

الرئيس يفتتح مدينة أسوان الجديدة التحدى بتاعنا نعمل شقق إيجار وهعملها.. 100 ألف شقة بفرشها امشوا على الدائرى وشوفوا حجم المنشآت والمسكون منها البناء على الأرض الزراعية أذى واستثمار مش فى محله وكده بتحبس فلوسك الناس سايبة بيوت مش ساكنة طيب عملتوها ليه؟! دخلنا مجال الإسكان لوقف البناء القبيح وليس للمنافسة البلد متعلقة فى رقبتنا ولو مش مستعد اخلى رقبتك قلت من 3 سنين مفيش بيع أراضى والدولة هتبنى لحد ما نعمل آليات منضبطة البلد كانت خرجت عن السيطرة وحرام تحطوا فلوسكم فى مبانى مش مستغلة