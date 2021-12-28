شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "ما رأيناه خلال أسبوع الصعيد كان جميلا.. وخطوة ضمن ألف خطوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يحب كل المصريين، وإن الأسبوع الذى مضى كان جميلا، وما رأيناه يقول إننا أخذنا خطوة من ألف خطوة فى الصعيد.

وأضاف: "أعاهدكم أنا والحكومة أن نعمل ونعمل حتى نغير الواقع الذى نحن فيه، والهوية البصرية، قلنا إن أسوان عيدها يوم 15 يناير، أتساءل هل الموعد بعيد أن نقدم هدية وزارة الدفاع والداخلية والإسكان أن ينجزوا هذا الأمر قبل يوم 15 يناير، وسنكون كلنا فرحانين".

وتابع: "السيارات التي ستتغير والأتوبيسات والمباني بمحطة سكة الحديد والمطار ومنشآت أخرى والأمور التي تتم على الممشى وغيرها من الإنشاءات، وتكلفة هذا الأمر لو 100 مليون، ماليش دعوة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، أجرى جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقال إن الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.