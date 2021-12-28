شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: رسائل الرئيس من أسوان تؤكد انحيازه الدائم لحقوق العمال والان مع تفاصيل الخبر
وأشار البدوى، فى بيان، إلى أن رسائل الرئيس بمثابة إنذار إلى كل القائمين على شركات قطاع الأعمال العام الذين سعوا خلال الفترة الماضية للتخلص من عمال الشركات ورفضهم الاستفادة من خبراتهم التى اكتسبوها على مدار سنوات طوال، فضلا عن محاولات النيل من مكتسباتهم على اعتبار أنهم السبب فى تراجع أداء تلك الشركات.
ودعا البدوي القائمين على شركات قطاع الأعمال العام إلى تنفيذ توجهات القيادة السياسية للنهوض بالقطاع حتي يساهم بفاعلية في عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة منها، في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة تستدعي فكرا جديدا ومنهجا مختلفا للتعامل مع كافة التحديات، وهو ما يتطلب أن يكون لدينا مسئولون على قدر من المسئولية كما يؤكد مرارا الرئيس السيسي.