شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: رسائل الرئيس من أسوان تؤكد انحيازه الدائم لحقوق العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم للعمال منذ إطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي بعث رسائل طمأنة لعمال مصر اليوم عندما أكد خلال افتتاحه لمصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيميا بأسوان، أن إصلاح قطاع الأعمال لن يكون على حساب حقوق العمال.

وأشار البدوى، فى بيان، إلى أن رسائل الرئيس بمثابة إنذار إلى كل القائمين على شركات قطاع الأعمال العام الذين سعوا خلال الفترة الماضية للتخلص من عمال الشركات ورفضهم الاستفادة من خبراتهم التى اكتسبوها على مدار سنوات طوال، فضلا عن محاولات النيل من مكتسباتهم على اعتبار أنهم السبب فى تراجع أداء تلك الشركات.