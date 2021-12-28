شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة القطارات بمحطة أسوان بعد غلقها 3 أيام للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف محطة أسوان اليوم الثلاثاء، حركة القطارات من حيث قيام ووصول القطارات وذلك بعد توقف استمر 3 أيام منذ الأحد الماضى وذلك لما تشهده المحطة من أعمال التجديد والتطوير بالمحطة.

وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت أنه نظرا لأعمال التطوير سيتم غلق محطة أسوان بشكل مؤقت وعدم قيام أو وصول القطارات لها على أن يكون نهايات وصول القطارات بالمحطات التالية وهى (كوم امبو- دراو – بلانه – ابوالريش ) .

وقدمت الهيئة الاعتذر للركاب و ترجو من جمهور الركاب اتخاذ التدابير اللازمه نحو السفر من المحطات المشار اليها سابقا وتشكرالهيئه الركاب على حسن التعاون