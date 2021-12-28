شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان عن مشروعات الصعيد: المطلوب لسة كتير وهذه خطوة من ألف خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لوضعه اللبنات الأول لهذه المشروعات، متابعا: اشكر كافة الوزراء الزملاء وكل العاملين في الوزارة والاستشاريين في الجهد المبذول خلال الفترة السابقة.

وأضاف وزير الإسكان، خلال افتتاح مشروعات بالصعيد، أن هذا الجهد من أجل أن نستطيع الوفاء بالعهد والوعد الذى قطعناه امام أنفسنا أن نكون حريصين على تحقيق الأفضل لشعبنا الكريم.

وتابع وزير الإسكان، موجها حديثه للرئيس السيسى: تشريفنا بالوقوف أمامكم بالافتتاحات خلال المرحلة الأولى لمشروعات مدن الجيل الرابع يمثل دفعة قوية لبذل مزيد من الجهد لأن المطلوب لسة كتير وهذه خطوة من ألف خطوة.