شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات خدمية فى مجال الإسكان وفرتها الدولة بجميع مدن شمال سيناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شمال سيناء توفير عددا من المشروعات الخدمية فى مجال الاسكان شملت كافة مدن المحافظة.

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ان اهم هذه المشروعات تأهيل عمارات المساعيد ، بجانب توزيع عقود الوحدات السكنية علي المنقولين من الشيخ زويد ورفح بالعريش.

وأشار انه تم إعادة بناء وتأهيل عدد 105 عمارات من التعاونيات بحي المساعيد بالعريش، بتكلفة بلغت 445 مليون جنيه علي عدة مراحل ، والتي يقوم جهاز تعمير سيناء بتنفيذها.

أضاف انه تم تخصيص الوحدات السكنية للمنقولين بالشيخ زويد ورفح بعمارات السبيل بالعريش بنظام الإستضافة مقابل سداد مبلغ 100 جنيها شهريا ، حيث تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية ، بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات .

أعلن المحافظ عن تخصيص الوحدات السكنية بنسبة 60 % للمتقدمين من رفح و40 % للمتقدمين من الشيخ زويد، مضيفًا أنه تم تخصيص عدد 1152 وحدة سكنية بواقع 768 وحدة لأهالى رفح ( منها 18 وحدة للحالات الانسانية ) و 384 وحدة لأهالى الشيخ زويد ( منها 24 وحدة للحالات الانسانية).