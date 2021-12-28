شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي من أسوان: لا أخاف ولا أهتم إلا بتنمية مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسوان لافتتاح عدد من المشاريع التنموية العملاقة، منها مصنع كيما أسوان، ومدينة أسوان الجديدة، وتأكيد الرئيس أنه لا يخاف ولا يهتم إلا بتنمية مصر".

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الرئيس السيسى خلال افتتاح مجمع كيما للكيماويات والأسمدة وتدشين وحدات متحركة للسكة الحديد بأسوان: لا أخاف ولا أهتم إلا بتنمية مصر

الرئيس: لن أنسى عام 2011.. وربنا أنقذ البلد دى من الخراب والدمار.. واللى خايف على الكرسى كان بيقعد ويخرب فى البلد.. وإصلاح التجربة المصرية لا يعنى أن من سبقونا كانوا سيئين





تطوير قطاع النقل تكلف 1700 مليار جنيه حتى الآن.. هيكون عندنا سكة حديد 100% لما نخلص الميكنة الكاملة.. و"مش عاوزين تراب ولا لمبة محروقة فى سقف أى محطة قطار"

إجراءات التصويب والإصلاح لن تكون على حساب العمال.. هنوفر عناصر النجاح للمصانع الجديدة ومش هنكرر اللى فات.. القطاع الخاص شريك معانا.. ونظم الرى الحديثة ترشد من استهلاك الأسمدة وتقلل نسب التلوث

الرئيس السيسي: عمرك ما هتحقق نجاح وأنت مستريح.. إحنا فى عالم متغير وعنيف

الرئيس: الدولة تحتاج إلى موازنة تريليون دولار

الرئيس: "أنا بصحى الساعة 5 الصبح وهنزل أشوف المحطات بنفسى



