شكرا لقرائتكم خبر عن نهر التنمية يروى مصر.. وعود صادقة ورسائل مبهجة من الرئيس السيسى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في هذه الجولة:

مصر جمايلها علينا كلنا ومش هنسيب حد وهنغطى كل الملاحظات

كل قرية فى مصر لازم يدخلها ميّه وصرف صحى وغاز



الرئيس السيسى يفتتح مدينة أسوان الجديدة

هنعمل مدارس ومستشفيات وهندخّل الاتصالات والإنترنت

أملنا عند ربنا إن فى 3 سنين نقدر نوفى بوعد الدولة

بتكلم على دولة بتدخل كل الريف.. ده موضوع مش متنقى

إحنا باصين لكل ريف مصر من الجيزة والصف لحد أسوان

عندنا تاريخ وتراث جميل والدولة معنية بالحفاظ عليه وإحيائه

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