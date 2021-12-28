شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الدولة دخلت فى الإسكان لتحول القبح إلى جمال يستحقه المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات في أسوان إن هناك حجم معروض وهناك طلب والدولة دخلت ليس لتقف ضد حد ولكن لتحول القبح وتوقفه وتضع الشكل الذى يستحقه كل إنسان مصرى.

وأضاف الرئيس السيسى: بقول للناس ولنا كمسئوليين كيف نواجه هذا ، وحتى في الريف يحدث ذلك، حيث بركب الطيارة بنظر كويس ومركز أجد أن الناس تبنى خرسانات على البيوت القائمة فأقول هل حجم الطلب بالكثافة هذه.

وتابع الرئيس السيسى: لو النهاردة الناس موجودة في القرى وجدوا الناس التي تبنى سيعطى مؤشر ما نفعله في هذا المسار.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص عائد 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقال إن الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحد الفيلات بمحافظة أسوان، وذلك خلال تفقده منطقة الإسكان والفيلات بمدينة أسوان الجديدة.

وتفقد الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غرف الفيلات، واطمأن على كافة التشطيبات في الفيلا.

واستمع الرئيس السيسى، لشرح الدكتور مصطفى مدبولى، والمسئولين، حول تشطيبات الفيلات في مدينة أسوان الجديدة.