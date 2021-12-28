شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 52 كيلو مترا من مشروع القطار السريع بصحراوى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية|، يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة .

لافتا إلى أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات توليها الدولة إهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري بشكل يليق بالجمهورية الجديدة ، وللربط بين المحافظات كمحاور وشرايين للنماء والتنمية ، إلى جانب ذلك تخفيف الإزدحام المروري.

وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة لتيسير الحركة المرورية ، ومنع التكدس ورفع درجة الأمان حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع القطار السريع ( العلمين/العاصمة/ العين السخنة ) والذى تنفذه وزارة النقل سيحقق العديد من المزايا ومنها تقليل الوقت المستغرق للإنتقال بين المحافظات إلى النصف أو أكثر، وتشجيع الحركة السياحية في مدن البحر الأحمر والمتوسط، وتنشيط القطاع التجاري في الموانئ المصرية من خلال سرعة نقل البضائع .

ويبدأ الخط الأول بربط العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة وعدة محافظات والعلمين الجديدة بطول 460 كيلو، والذى يمر بطول 52 كم بمحافظة البحيرة ، و تم البدء فى شهر أكتوبر باعمال التطهير ومن المقرر نهو الأعمال فى مارس 2022.