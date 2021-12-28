شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتفقد معرض الحرف اليدوية بمدينة أسوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد معرض الحرف اليدوية بمدينة أسوان الجديدة، ووجه الرئيس بتخصيص 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعم الصناعات الحرفية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..الرئيس يوجه بتخصيص 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعم الصناعات الحرفية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص عائد 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقال ان الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.

الرئيس السيسى يتفقد معرض الحرف اليدوية بمدينة أسوان الجديدة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.





تعرف على أسماء الحكومة الجديدة بالكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد

أصدر ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، تتضمن 15 وزيرًا، وذلك بناء على الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 15 نوفمبر الماضى بالاستعانة بولى العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

مشروعات خدمية فى مجال الإسكان وفرتها الدولة بجميع مدن شمال سيناء.. تعرف عليها

شهدت شمال سيناء توفير عددا من المشروعات الخدمية فى مجال الاسكان شملت كافة مدن المحافظة.

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة والكورنيش

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.





مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد مواجهة وزير التعليم بـ140 أداة رقابية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد مواجهة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنحو 140 أداة رقابية، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة، وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.





رئيس الهلال عن لقاء الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا: الكبير لا يخاف الكبار

تحدث هشام السوباط رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الهلال السوداني عن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أسفرت عن وقوع فريقه مع الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين وصن داونز الجنوب أفريقي بالإضافة إلى مواطنه المريخ، مشيرًا إلى أنها جاءت عادلة.





طقس رأس السنة.. أمطار غزيرة ورعدية تصل للسيول وحبات ثلج واضطراب بالملاحة

أيام قليلة وسنكون على موعد مع بداية عام ميلادى جديد، ويحرص الكثير من المواطنين على معرفة تفاصيل حالة الطقس مع يوم رأس السنة، خاصة أن الكثير من المواطنين يحرصون على الاحتفال بهذا اليوم لما يمثله من مناسبة مهمة نودع فيها عاما مضى ونستقبل فيها عاما جديدا.

الرئيس السيسي يفتتح مدينة أسوان الجديدة ويتفقد الكورنيش

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، مدينة اسوان الجديدة، ويتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.





الرئيس السيسي مر من هنا.. أول جولة داخل صرح "كيما أسوان" العملاق بعد افتتاحه

قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من داخل مصنع كيما الجديد، قلعة الصناعة الأولى في محافظة أسوان، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للتوسعات الجديدة وأعمال التطوير به، ليصبح من أكبر المشاريع التنموية والصناعية لإنتاج أسمدة "الأمونيا – واليوريا" في مصر.





الرئيس السيسى يشهد تدشين وحدات متحركة جديدة للسكة الحديد بمحطة أسوان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تدشين عدد جديد من القطارات والعربات الجديدة لأسطول سكك حديد مصر، بمحطة قطارات أسوان.





كاف يحسم مصير ملعبى الهلال والمريخ فى دورى أبطال أفريقيا 10 يناير

يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الموقف النهائي لملعبى الهلال والمريخ السودانيين، يوم 10 يناير المقبل، بعدما أعلن في وقت سابق أن ملعب عملاقى الكرة السودانية لا يصلح لاستضافة مباريات الفريقان في دوري أبطال أفريقيا لعدم استيفاء شروط إقامة لقاءات البطولة القارية.

قرعة دوري أبطال أفريقيا الكاملة.. مواجهات قوية للأهلى والزمالك وديربيات نارية

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي "كاف" اليوم عن مواجهات نارية فى المجموعات الأربعة، خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.

"هل ارتداء المرأة للبنطلون حرام؟ وما شروط ارتدائه؟" دار الإفتاء توضح

"ماهى اشتراطات لبس البنطلون للمرأة، وهل هو حلال أم حرام ؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.