شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد إحدى الفيلات بمدينة أسوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحد الفيلات بمحافظة أسوان، وذلك خلال تفقده منطقة الإسكان والفيلات بمدينة أسوان الجديدة.

وتفقد الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غرف الفيلات، واطمأن على كافة التشطيبات في الفيلا.

واستمع الرئيس السيسى، لشرح الدكتور مصطفى مدبولى، والمسئولين، حول تشطيبات الفيلات في مدينة أسوان الجديدة.

وفى وقت سابق قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعارضي المنتجات التراثية بكورنيش أسوان: "إحنا عاملين في العاصمة الجديدة مكان كبير للتراث، محتاجين لما يطلع يبقا قوى جدا علشان الصورة اللى احنا بنديها للناس احنا فين ؟ فلازم المجموعة اللى تخش معانا تكون قوية قوي ومحترفة جدا لان الفرصة الى هتبقا موجودة.. مش فرصة مكسب، ولكن مكسب لتاريخ مصر والدول كلها بتعمل تاريخ، احنا عندنا تاريخ وتراث جميل".