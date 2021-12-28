السيسي: الدولة تدخلت في مشروعات الإسكان لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الملاءة المالية لوزارة الإسكان كانت 750 مليون جنيه بموازنة 8 مليار جنيه، لكن حاليا يوجد ملاءة مالية بـ400 مليار جنيه واستثمارات تقارب الـ500 مليار جنيه.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة وقف البناء على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت في مجال الإسكان لوقف البناء القبيح وليس للمنافسة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مدينة أسوان الجديدة، وعدد من المشروعات السكنية ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" اليوم الثلاثاء.

وأكد الرئيس أن حجم الإسكان الشاغر من العمران ضئيل للغاية، أمام حجم المعروض منه.

وقال الرئيس إنه يرى كم هائل من العمارات على الطريق الدائري، مضيفا: "ده معناه إن اللى معاه قرشين بيبنى بيهم، ومتصور إن ده استثمار، بل بالعكس هو كده دمر فلوسه".

وتابع الرئيس: "كل اللي معاه قرشين يبنى بيهم عمارة ويسيبها.. أنا خايف يكون عندنا وهم، وحبسنا فلوسنا على الفاضي".

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