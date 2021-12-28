وزير الإسكان: مصر وضعت مخططا لإنشاء جيل جديد من المدن المتطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - أ ش أ:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن ما تشهده مصر من نهضة عمرانية جاء تنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استهدف تحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي القومي من مضاعفة المعمور وإنشاء جيل جديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير العمران القائم.

واستعرض وزير الإسكان - أمام الرئيس السيسي، خلال احتفالية بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة وعدد من مدن الجي الرابع مساء اليوم الثلاثاء، وذلك خلال فعاليات أسبوع الصعيد - ما شهده عمران مصر خلال الفترة قبل عام 2014، حيث اتسم العمران المصري وقتها، بالتكدس بالسكان والأنشطة وفقد الهوية وتدهور البنية الأساسية، إلى أن أصبح غير لائق، بالإضافة إلى نقص الخدمات وتدني كفائتها، وطرق ومرافق متداعية.

وقال وزير الإسكان: "في 2014 كنا 90 مليونا ونعيش على 7 % من مساحة الجمهورية، حيث إن الأدبيات العالمية كانت تقول إن القاهرة مدينة الموتى، وهي أكثر مدن العالم ازدحاما، وكابوس التدكس المروري، بالقاهرة الحياة الكئيبة، وهذا موجود في أدبيات عالمية"، مشيرا إلى أن هذا يشكل فقر العمران، وهو عدم استغلال الموارد المتاحة وتوظيفها وتتغير الواقع.

وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في إشغال 7ر13 % من مساحة الجمهورية خلال 2021، وذلك على الرغم من أن المخطط كان الوصل إلى استغلال مساحة 14 % من إجمالي الجمهورية، في عام 2052.​