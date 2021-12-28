"والله هعملها".. السيسي: سننفذ 100 ألف شقة إيجار بالفرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة ومحمد عبدالناصر:

وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ 100 ألف شقة "إيجار بالفرش" خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مدينة أسوان الجديدة، وعدد من المشروعات السكنية ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس السيسي: "التحدي أعمل شقق إيجار، والله هعملها، هعمل 100 ألف شقة إيجار بالفرش، ونقول يا عريس وعروسة تعالى بشنطة الهدوم وادفع الإيجار".

وتابع: "دماغ الناس في التمليك.. في عمري (عندما كنت صغيرا) شفت لافتات على العمارات مكتوب عليها شقة للإيجار وكانت العمارة متشطبة ومدخل رخام من أكتر من 50 سنة".