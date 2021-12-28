"المنطقة خطرة".. "صناعة النواب" تناقش التلوث في منطقة العكرشة​ بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي، عن حزب حماة الوطن، بشأن خطة الحكومة لتطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بشأن مشاكل المستثمرين في المناطق الصناعية (الكوثر وغرب جرجا و الاحايوه شرق وغرب طهطا)، وذلك لحين حضور ممثلي المحافظة ووزارة المالية والتنمية المحلية.

وقالت النائبة ميرال الهريدي، إن منطقة العكرشة لا تعرفها أيادي التطوير الحكومية حتى الآن، مما جعلها منطقة خطرة وغير أدمية، نتيجة التلوث الزائد، وافتقارها لكل مقومات المناطق الصناعية من بنية تحتية وخدمية مثل الصرف الصحي والصناعي ومياة نظيفة، والاشتراطات البيئية المطلوبة.

وأضافت: "الاهتمام الرئاسي بالمناطق الصناعية كبير جدًا، وتحسين جودة المناخ، ومصر ستستضيف خلال الفترة المقبلة مؤتمر المناخ بحضور قادة العالم، فلا يليق مع هذا أن نجد منطقة العكرشة التي تحتوي على 5 آلاف مصنع لحرق المخلفات الصحية".

وتابعت: "نتائج التلوث في منطقة العكرشة الصناعية في القليوبية واضحة غازات سامة تهدد حياة الناس وخاصة الأطفال، وتهدد منظومة العمل الجديدة في منطقة الدواء التي تبعد عنها بـ3 كيلو فقط".

فيما رد الدكتور أشرف رأفت، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن منطقة العكرشة بها 184 مصنع ملوث بشكل خطير على حياة الناس والأغلبية منها في النحاس والمسابك وفرم الفضة، والمصانع الملتزمة والمرخصة لا تتعدى 68 مصنعًا، مؤكدًا على أن الوضع البيئي صعب فلا يوجد مصرف صناعي ولا محطة صرف صحي ولا يوجد الحد الأدنى من معايير الالتزام بالسلامة البيئية. مما يستدعي نقل المصانع بهذه المنطقة إلى منطقة أخرى بالتنسيق مع محافظة القليوبية وهو ما تم بالفعل بتخصيص نحو 36 فدانًا في زمام المحافظة.

وقال الدكتور علي أبو سنة، ممثل وزارة البيئة في الاجتماع، إن الوزارة تقوم بالتفتيش في هذه المنطقة بشكل دوري، والحل الوحيد لها تنفيذ خطة لنقل هذه المصانع والورش بتكنولوجيا حديثة بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة ومحافظة القليوبية.

وأضاف الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، أن منطقة العكرشة عشوائية وخطرة تفتقر إلى الخدمات الأساسية، والوحدة الصحية بلا أطباء، مؤكدًا على أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية وضعت خطة محكمة لتطوير المنطقة، وينقصها التمويل فقط.

وانتقد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تصريحات المسئولين في اللجنة، وأن نقل المصانع من منطقة العكرشة لا يحمل أي إبداع وخاصة أن النقل دائمًا مرفوض من الأهالي، مشددًا على أن الخطة الحكومية يجب أن تبنى على عدد المصانع الموجودة في المنطقة وعددها 5 آلاف مصنع وليس 450 كما جاء في كلمة نائب المحافظ.

فيما أصدرت اللجنة، عدة توصيات ملزمة للجهات المعنية ببدء العمل الفوري لتطوير منطقة العكرشة، وإدخال الغاز الطبيعي بها، وزيادة أحمال الكهرباء، والصرف الصناعي والصحي، ووحدة إسعاف ومطافي، وتقنين أوضاع المصانع وفق الاشتراطات البيئية.