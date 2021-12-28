"سني كبر وجوزي نفسه في عيل".. اعترافات المتهمة بخطف رضيع بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الأزبكية، اليوم الثلاثاء، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بخطف رضيع من والدته أمام أحد المستشفيات.

وقالت المتهمة في التحقيقات إن زوجها يرغب في الزواج من أخرى لتقدمها في العمر ورغبته في الإنجاب "نفسه في عيل وأنا سني كبير"، فاختمرت في ذهنها فكرة خطف طفل حديث الولادة عقب إيهام زوجها بأنها حامـل، وفي سبيل ذلك اخبرت زوجها بتوجهها للإقامة صحبة شقيقتها بدعوى وضع مولودها.

وأضافت أنه يوم الواقعة تعرَّفت على ربة منزل عقب خروجها من إحدى مستشفيات الأطفال بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبصحبتها نجلها "طفل يبلغ من العمر شهرين، وتبادلا الحديث حيث علمت الأخيرة بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فتوجهت صحبتها لمسكنها بدعوى الصلح والتوفيق بينهما، إلا أن الأخير رفض الصلح.

وعقب ذلك توجها لأحد المطاعم بدائرة القسم وأثناء تواجدهما بالمطعم قامت بمغافلتها باختطاف الطفل ولاذت بالفرار حتى تم ضبطها.