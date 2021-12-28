حبل المشنقة مقابل 400 جنيه.. مفاجأة صادمة لقاتلي "طفلة الطالبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يكد ينتهي سائق سيارة إسعاف وزوجته من جريمتها المؤسفة بحق طفلة جارتهما بمنطقة الطالبية حتى انتقلا للخطوة التالية من خطتهما الشيطانية.

تخص الزوجان من الجثة أعلى سطح العقار سكنهما واستوليا على قرطها الذهبيو. غادرا العقار قاصدين محل مجوهرات لبيع المسروقات مقابل 1200 جنيه أنفقا منها 400 جنيه فقط قبل سقوطهما بـ800 جنيه في قبضة الشرطة.

بداية الواقعة جاءت ببلاغ تلقاه العميد محمد نبيل مأمور قسم الطالبية، من ربة منزل تدعى "أمل" تفيد باختفاء ابنتها "مكة" ذات الثلاث سنوات مؤكدة "البنت مطلعتش برا المنطقة" قبل العثور عليها أعلى سطح عقار ملاصق لهم.

أفادت الأم أنهم أسرعوا في نقل الطفلة إلى المستشفى أملا في إنقاذها إلا أنها فارقت الحياة. شكل العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية فريق بحث تنسيقا مع وحدة مباحث القسم.

تعليمات سريعة منحها الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، لمعاونيه للكشف عن ملابسات هذا الاختفاء وطبيعة إصابة الطفلة التي تشير إلى وجود شبهة جنائية.

أولى خطوات خطة البحث تركزت على فحص كاميرات المراقبة بمداخل ومخارج المنطقة محل سكن الطفلة مع سؤال الجيران وأصحاب المحال التجارية.

جهود النقيب أحمد جمعة معاون مباحث الطالبية، رصدت دخول الطفلة لعقار مجاور لسكنها ليبدأ في فحص سكانه مع تفتيش وحداته السكنية.

بداية حل اللغز جاءت برصد اختفاء سائق بهيئة الإسعاف وزوجته الممرضة عن العقار المشار إليه تزامنا مع العثور على جثة الطفلة لتتجه إليهم أصابع الاتهام.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن النقيب مهند صفوت معاون مباحث الطالبية من ضبط المشتبه بهما اللذان أنكرا في بداية الأمر قبل مواجهتهما بالأدلة القاطعة.

أقر الزوجان بقتلهما للطفلة بعد استدراجها إلى مسكنهما بزعم اللهو معها بعد منحها عبوة عصير اشتراها لها الزوج شارحين الطريقة "كتمنا نفسها بالمخدة" ثم استوليا على قرطها الذهبي وتخلصا من الجثة أعلى السطح ولاذا بالهرب لإبعاد الشبهة عنهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.