"اللي هيقرب هرمي نفسي".. كواليس تهديد قاتل طفلة الطالبية بالانتحار من أعلى محكمة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت التحريات والتحقيقات ملابسات تهديد متهم بقتل طفلة بالانتحار من أعلى محكمة الجيزة، مساء الثلاثاء.

مأمورية اصطحبت سائق الإسعاف الثلاثيني إلى سرايا النيابة لسماع أقواله في اتهامه وزوجته بخنق الطفلة "مكة" بالطالبية والتخلص من جثتها أعلى سطح العقار سكنهما بعد سرقة قرطها الذهبي.

أقر المتهم بجريمته ليخطره وكيل النيابة "هتنزل معايا دلوقتي علشان توريني كل خطوة عملتها -معاينة تمثيلية للجريمة-".

ما إن سمع المتهم الجملة حتى توجه إلى نافذة غرفة التحقيق بالطابق السابع صعد أعلى وحدة التكييف الخارجية مهددا بالانتحار "اللي هيقرب هرمي نفسي".

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير الأمن لقطاع الغرب إخطارا بالواقعة من الخدمات المعينة بالمحكمة.

انتقلت قوات الأمن بقسم الجيزة إلى محل البلاغ بقيادة العميد حسن الدكروري والرائد مصطفى عبدالله.

شرطة النجدة أبلغت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بقيادة اللواء جابر بهاء الذي دفع بفرق الإنقاذ البري مدعومة بسلم هيدروليكي وأمكن السيطرة عليه.