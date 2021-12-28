قاتل "طفلة الطالبية" يهدد بالانتحار من أعلى محكمة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

هدد المتهم بقتل الطفلة مكة بالطالبية بالانتحار من أعلى مبنى محكمة الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير الأمن لقطاع الغرب إخطارا بالواقعة من الخدمات المعينة بالمحكمة.

انتقلت قوات الأمن بقسم الجيزة إلى محل البلاغ بقيادة العميد حسن الدكروري والرائد مصطفى عبدالله.

شرطة النجدة أبلغت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بقيادة اللواء جابر بهاء الذي دفع بفرق الإنقاذ البري مدعومة بسلم هيدروليكي.

تبين بالفحص أنه أثناء التحقيق مع سائق إسعاف متهم وزوجته بقتل طفلة تدعى مكة بالطالبية، أسرع إلى النافذة بالطابق السابع مهددا بالانتحار وأمكن السيطرة عليه.